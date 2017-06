Wie tandenstokers tussen deur vindt in Grimbergen, krijgt mogelijk ongewenst bezoek

De lokale politie van Grimbergen kreeg reeds 5 meldingen van inwoners die tandenstokers tussen hun deur of raam vonden. De politie vermoedt dat dit het werk is van een dievenbende die op die manier wil achterhalen of de bewoners met vakantie zijn.

Wanneer na verloop van tijd de tandenstoker nog steeds tussen de deur zit, zijn inbrekers er nagenoeg zeker van dat de bewoners met vakantie zijn. Het is een hypothese waar de politie van Grimbergen ernstig rekening mee houdt. Want in de wijk Abtsdal werden al op 5 locaties tandenstokers tussen deuren en ramen gevonden. Via haar Facebookpagina roept de politie van Grimbergen op tot waakzaamheid. Er werd in de wijk ook een buurtinformatienetwerk opgestart.

Wie verdachte handelingen opmerkt kan best onmiddellijk de lokale politie contacteren via 02/272.72.72 of het alarmnummer 101