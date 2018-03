Wie wil kangoeroe Skippie adopteren?

Het Vogelopvangcentrum Malderen (VOC), waar ook dieren in nood worden opgevangen, vangt een momenteel een wallaby op. De kleine kangoeroe werd door de eigenaars gedumpt in een weide in Opwijk. Het VOC zoekt een adoptiegezin voor het dier.

"Vorige week kregen we een oproep van een eigenaar van een weide in Opwijk," zegt medewerker John Acke van het VOC Malderen. "In de weide, die volledig omheind is, liep een wallaby rond. De kleine kangoeroe kon door de omheining geen kant uit"



Skippie

Samen met stagiaire Annelies ging John het dier in Opwijk vangen. John: "De walabi gaat nu 45 dagen bij ons zitten, voor mocht de eigenaar toch komen opdagen. Daarna komt hij op de adoptielijst. We hopen iemand dan te vinden die het diertje wil adopteren. Dat gebeurt echter niet zomaar: we screenen de kandidaat en zien of die geschikt is, de nodige plaats en kunde heeft om een walabi te houden. We willen dat het dier in goede leefomstandigheden terecht komt. Intussen hebben we de wallaby ‘Skippie’ genoemd.”

De vangst van skippie is gemeld bij de politie, maar gezien het niet verplicht is om een walabi te ‘chippen’, is de kans klein dat de daders gevat worden.

Vorig jaar heeft het VOC Malderen in het totaal 5.274 dieren opgevangen, dat zijn er 202 meer dan het jaar daarvoor. Van alle dieren die zijn binnen gebracht, kon 65 procent opnieuw naar de natuur gebracht worden. Een paar jaar geleden heeft het VOC al eens een wallaby opgevangen.