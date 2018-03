Wie wint onze Nieuwsneuzenwedstrijd? Een laatste tussenstand

Sinds middernacht is onze nieuwsneuzenwedstrijd afgesloten. Twee maanden lang bezorgden tien middelbare scholen uit onze regio de Ring TV-redactie nieuws, foto's en filmpjes, samen goed voor meer dan tweehonderd artikels. Woensdag maken we bekend welke klas de meeste en beste artikels instuurde en een fuifbudget krijgt.

De voorbij week pasten we het scorebord op onze nieuwsneuzenpagina op de website niet meer aan. Ga dus vooral niet af op de score die u daar ziet, om te weten wie de nieuwsneuzenwedstrijd wint. De voorbij week kregen we nog heel wat artikels en nieuwtjes toegestuurd.



Dit was de stand vorige maandag. Op 1 stond Het College in Vilvoorde met 44 punten. Op 2 het Heilig-Hart & College van Halle met 32 punten. Samen op 3 Sint-Martinus Asse en het Heilig-Hartcollege van Wezembeek-Oppem. En samen op 4 het Atheneum van Halle en Don Bosco Groot-Bijgaarden.

Deze tussenstand is dus wel achterhaald. Kijk woensdag naar ons nieuws om te weten welke klas we verrassen met een fuifbudget van 1.000 euro.