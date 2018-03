Wie wint onze Nieuwsneuzenwedstrijd? Een tussenstand.

De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a) is boos na het gesprek van een delegatie burgemeesters uit Halle-Vilvoorde met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Zij hadden het over de veiligheidsproblemen in de regio. Minister Geens vroeg de burgemeesters ‘om na te denken over een plan...