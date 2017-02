Wie zijn de regionale finalisten voor de Kunstbende?

Muziek, dans, mode, fotografie, film, circus, beeldende kunsten, … elke tiener die een artistiek ei kwijt wil in een van deze disciplines kan dit via de Kunstbende. Winnaars van deze nationale wedstrijd worden begeleid om hun talent verder te ontwikkelen en kunnen hun vaardigheden ook tonen op het grote podium.

Deze maand worden op 11 verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel voorrondes georganiseerd. Het creatieve geweld uit onze regio had vorig weekend afspraak in CC Asse. Meer dan 50 enthousiastelingen gooiden zich in de strijd. Ketnetwrapper Thomas Van Achteren loodste de deelnemers het podium op en na een gesmaakte performance stuurde de jury een pak winnaars naar het bootcamp tijdens de paasvakantie in Antwerpen.

De eerste plaatsen werden behaald door Hazy Way (muziek), KC in the mix (dans), Ridicul (tekst), The Card Magician (performance) en Yanni Loenders (beeld en fotografie). Zij mogen zich sowieso al opwarmen voor de finale op 14 mei in De Studio in Anwterpen. De jongerenjury van het Kunstbendecollectief stuurde ook de band Teen Class Heroes met een wildcard naar de finale.