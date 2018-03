Wielerfamilie Evenepoel is ambitieus

Remco Evenepoel uit Schepdaal geldt als een van de grootste jonge talenten van het Belgisch wielrennen. Zondag won hij zondag Kuurne-Brussel-Kuurne bij de junioren en dat is nog maar het begin. Remco heeft heel wat doelen dit seizoen en is vastberaden die te halen.

Het was een emotionele rollercoaster voor Remco Evenepoel, toen hij vorige week na een solo van zestig kilometer Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam mocht schrijven. Bovendien was iedereen flink onder de indruk van de basisconditie van de tweedejaars junior. “Ik kreeg berichtje van de grote mannen Van Quick-step,” glundert Remco. “Ook van Patrick Lefèvre, van trainer Koen Pelgrims en van mijn goeie vrienden Laurens De Plus en Yves Lampaert kreeg ik sms’jes.”

Zoveel lieve woorden geven Remco vertrouwen: “Ik ga voor tien overwinningen, dat is mijn eerste doel. Bovendien wil ik ook een trui veroveren, zowel op de weg als in het tijdrijden.”

Pajot Cycling Team

Remco Evenepoel is de zoon van Patrick Evenepoel, die zelf drie jaar wielerprof was. Hij stelde vandaag in Halle een nieuwe wielerploeg voor: het Pajot Cycling Team, een ploeg voor iedereen die graag fietst. Patrick wil met zijn wielerploeg een vaste fietsroute langs Pajotse trekpleisters uitwerken. Daarbij moet café-restaurant De Rare Vos in Schepdaal opnieuw het epicentrum worden van de Pajotse wielersport.