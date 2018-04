Wielrennen boven in Halle-Vilvoorde vandaag

Halle-Vilvoorde staat in het teken van wielrennen vandaag. Overijse is vandaag het decor voor de aankomst van de Brabantse Pijl. In Gooik komt dan weer de Brabantse Pijl voor vrouwen aan, de wielerwedstrijd die de voorbije jaren bekend stond onder de naam Pajot Hills Classic. Beide wedstrijden worden mee georganiseerd door Flanders Classics.

De dames moeten in hun Brabantse Pijl – die promoveerde naar een wielerwedstrijd van niveau UCI 1.1 – over een lastig parcours doorheen het Pajottenland. In een grote ronde trotseert het peloton de Bosberg, de Onkerzeleberg en twee keer de Congoberg. Verder moeten de dames ook over enkele lastige kasseistroken. Rond 16u00 wordt de aankomst verwacht in het centrum van Gooik en weten we wie de Australische Annette Edmondson opvolgt.

De omgeving van het Schavei in Overijse is dan weer de aankomstplaats van de Brabantse Pijl voor mannen. In plaatselijke rondes beklimmen de renners ook de IJskelderlaan en de Hagaard. Vorig jaar won de Italiaan Sonny Colbrelli de wedstrijd.