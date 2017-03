Wijk Grotenbroek Asse is ‘Straat met het beste Klimaat'

In Asse werd zondag een heus klimaatfeest gehouden. Het was de afsluiter van verschillende klimaatacties die de burgers op het getouw hadden gezet. De wijk Grotenbroek werd er bekroond als ‘Straat met het Beste Klimaat’.

“We hebben buren aangemoedigd wat vaker de fiets te nemen of te voet te gaan in plaats van de wagen te gebruiken. We hebben een groentetuin opgericht samen met alle buren. We hebben insectenhotels gebouwd samen met de kinderen. We vonden het immers belangrijk dat iedereen uit de straat bij het project betrokken werd”, aldus Katia Jossa van de wijk Grotenbroek in Asse.

Maar Asse en de inwoners leverden nog wel meer inspanningen en acties om de gemeente milieuvriendelijker te maken. Zo kreeg Laurence Claerhout de milieuprijs voor haar project Linked.Farm. “We zijn een online platform waar verschillende boeren zijn ingeschreven en zij bieden verschillende producten aan vanop ongeveer 26 verschillende boerderijen”, verduidelijkt Laurence Claerhout van Linked.Farm. Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.