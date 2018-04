Wijnproductie in Vlaams-Brabant met 20% gestegen

In 2017 is de wijnproductie in onze provincie met ruim 20% gestegen in vergelijking met 2016. Samen met de provincie Limburg heeft Vlaams-Brabant daardoor een belangrijk aandeel in de stijging van de Vlaamse en Belgische wijnproductie.

Uit een parlementaire vraag blijkt dat de wijnproductie in Vlaams-Brabant gestegen is van net geen 100.000 liter naar meer dan 120.000 liter per jaar. In onze regio wordt vooral in de Druivenstreek wijn geproduceerd, maar ook in het Pajottenland groeit de interesse in wijnbouw.

Vooral de productie van schuimwijn zit in de lift. Die is met een aandeel van ruim 40% de belangrijkste Belgische wijn, gevolgd door witte wijn, rode wijn en roséwijn. Ook de kwaliteit van die schuimwijn neemt toe. Zo werd de schuimwijn uit de Druivenstreek officieel erkend als streekproduct.

Ook het aantal wijnbouwers tot slot groeit. "België wordt steeds meer een wijnland. In 2017 werd twee keer zoveel wijn geproduceerd als vijf jaar geleden. Dat heel wat van onze wijnen erkend worden via verschillende Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) of Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) toont aan dat ook de kwaliteit van onze wijn op een indrukwekkende manier blijft evolueren", besluit minister van Economie Kris Peeters (CD&V).