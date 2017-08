Wil parket doodrijder Merel (12) uit Zemst opnieuw in de cel?

Het ziet ernaar uit dat het gerecht Muhammed Aytekin, die eind 2015 de 12-jarige Merel De Prins uit Zemst doodreed, opnieuw in de cel wil. Op woensdag 16 augustus verschijnt hij alvast voor de strafuitvoeringsrechtbank. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Aytekin werd onlangs voorlopig vrijgelaten omwille van een oogziekte.

Eind vorige maand was er ophef ontstaan nadat bekend raakte dat Muhammed Aytekin werd vrijgelaten om medische redenen. Volgens zijn advocaat heeft de man een zware oogaandoening en riskeert hij blind te worden. Om zich te laten verzorgen werd Aytekin in mei onder voorwaarden vrijgelaten. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) probeerde de gemoederen te bedaren en benadrukte dat dit een voorlopig beslissing is en dat de straf van Aytekin zeker niet werd kwijtgescholden, enkel opgeschort. (Bekijk ook de reportage: ‘Doodrijder Merel De Prins (12) uit Zemst vrijgelaten om medische redenen’)

Ook het parket is er blijkbaar niet helemaal van overtuigd of Aytekin wel degelijk zijn straf niet kan uitzitten. Daarom moet hij woensdag 16 augustus verschijnen voor de strafuitvoeringsrechtbank. Volgens de advocaat van Aytekin plooit het parket voor de publieke opinie. Hij benadrukt dat de medische toestand van zijn cliënt een nieuwe opsluiting niet toelaat.