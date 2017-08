Wilde staking is onaanvaardbaar, zegt directie Swissport

De directie van Swissport is niet te spreken over de staking van het personeel. Ze vindt wilde acties waarvan de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers de grootste slachtoffers zijn, totaal onaanvaardbaar.

In een mededeling zegt de directie dat ze ‘het verloop van de voorbije 48 uren betreurt’. Vooral omdat er maandag nog een overleg is geweest met de vakbonden. “Maar toen werd er niet gepraat over een conflict of een nieuwe cao”, aldus de directie. “Het ging echter om een spontane staking. Dat is ook de reden waarom de knelpunten niet op de agenda stonden”, reageren de bonden.

De directie herhaalt in de mededeling ook dat wilde stakingen onaanvaardbaar zijn en hoopt dan ook dat in de toekomst het regels van het sociaal overleg correct zullen worden toegepast.