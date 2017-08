Will Tura onderstreept in Sint-Genesius-Rode zijn goede band met de Gordel

Er was vanmorgen hoog bezoek in gemeenschapscentrum De Boesdaelhoeve in Sint-Genesius-Rode. Niemand minder dan Will Tura, de keizer van het Vlaamse lied, was er te gast voor het Radio 2-programma 'Plage Préferée'. Dat programma trekt deze week door de Groene Rand als opwarming voor het Gordelfestival van komende zondag.

Na een hele zomer aan zee te hebben vertoefd, slaan de makers van het Radio 2-programma 'Plage Préferée' deze week hun tenten op in de Groene Rand. Ze doen dat in voorbereiding op het Gordelfestival van aanstaande zondag.

Vanmorgen was Will Tura te gast in de Boesdaelhoeve en daar stak de Vlaamse zanger zijn goede band met de Gordel niet onder stoelen of banken. "Ik was één van de eerse mensen die een liedje heft geschreven voor de Groene Gordel en dat was het nummer Gordelen moet je doen", aldus Will Tura. Het nummer dateert van 1987 maar is nog altijd actueler dan ooit!

(Een verslag van het bezoek van Will Tura in Sint-Genesius-Rode kan u vanavond zien in Cocktail op RINGtv)