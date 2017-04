Willemsbrug Grimbergen twee weken dicht voor herstellingswerken

In Grimbergen is de Willemsbrug 2 weken gesloten voor alle verkeer. Een deel van het bewegingsmechanisme liep recent schade op en is dan ook aan herstelling toe.

De zogenaamde pompgroepen van de Willemsbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde hebben recent inwendige schade opgelopen. Daardoor zijn er verontreinigingen terecht gekomen in het hydraulische circuit. En dat brengt de goede werking van de brug in het gedrang. Om de schade te herstellen dient een deel van het bewegingsmechanisme te worden ontmanteld en afgevoerd naar een atelier voor reiniging en inspectie. Nadien dient alles terug te worden ingebouwd en getest. De werken starten vandaag en zullen duren tot en met zondag 16 april 20u.

Tijdens de werken is er in beperkte mate hinder voor de scheepvaart, maar het wegverkeer wordt volledig onderbroken. Ook fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik maken van de brug. Een omleiding wordt voorzien via de Woluwelaan en Mechelsesteenweg. Er werd bewust voor gekozen om de werken uit te voeren tijdens de paasvakantie om de hinder tot een minimum te beperken.