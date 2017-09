Willy Sommers trouwt met Cindy

Willy Sommers is sinds gisteren een getrouwd man. Voor de Lennikse zanger zelf is het enigszins een verrassing…

Willy Sommers (65) stapte gisterenmiddag in het huwelijksbootje met z’n vriendin Cindy. En dat was eigenlijk niet echt gepland. Willy en Cindy kregen tijdens de opname van het VTM-programma ‘De laatste 24 uur’ de vraag wat ze zouden doen als ze nog maar 24 uur te leven hadden. Toen Cindy liet weten dat ze in dat geval zo snel mogelijk zou trouwen met Willy, voegden ze de daad bij het woord. De twee trouwden dus gisterenmiddag op het gemeentehuis van Lennik. Willy en Cindy zijn al 20 jaar een koppel en hebben samen een dochter van 15 en een zoon van 11.