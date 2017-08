Willy Sommers viert 65-ste verjaardag met gloednieuw album

Willy Sommers uit Lennik is vandaag 65 jaar geworden. En die verjaardag viert hij met een gloednieuw album. Het schijfje ‘Boven de Wolken’ werd vanmiddag voorgesteld in het casino van Middelkerke.

Op het album zullen onder meer zijn twee jongste singles ‘Geen probleem’ en ‘Zeg dus niet Hallo staan’. Vanaf vrijdag is het album ook online verkrijgbaar en in de platenwinkels. Een beter verjaardagscadeau had de Lennikse zanger zich niet kunnen wensen.

Uiteraard werd hij in Middelkerke tijdens de CD-voorstelling ook getrakteerd op een verjaardagstaart en werd hij overstelpt met wensen van zijn collega’s.

De taart voor Willy Sommers is gearriveerd pic.twitter.com/z4580KuE9h — janruysbergh (@JanRuysbergh) August 9, 2017

Sommers staat intussen al bijna 50 jaar op de planken. De grote doorbraak kwam er in 1971 met ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’. Die carrière beleefde vooral ups en weinig downs. Ook vandaag verzorgt de zanger jaarlijks nog zo’n 200 concerten. Van een welverdiend pensioen is in zijn agenda voorlopig dus weinig te merken.