Wim Soutaer maakt comeback met ‘Nummer 1’

In 2003 eindigde Wim Soutaer op een derde plaats tijdens de talentenjacht ‘Idool’. De single die daarop volgde ‘Allemaal’ domineerde maandenlang de hitparades in Vlaanderen. Nadien volgden nog verschillende hits maar de voorbije jaren was een tijdje stiller rond de zanger. Daar komt nu verandering in met de single ‘Nummer 1’. "Het voelt inderdaad wel aan als een echte comeback voor mij. Hoewel ik de afgelopen jaren nog steeds veel optrad, zeker met mijn ‘Soulbrothers’ Charles Van Domburg en Vincent Goeminne, moet 'Nummer 1' een nieuwe start betekenen voor mij als Nederlandstalige soloartiest. Of de single ook daadwerkelijk een 'Nummer 1' kan worden, dat zullen we wel zien. In het leven moet je ambitieus zijn, dus het zou natuurlijk fantastisch zijn, mocht dit lukken meer dan 13 jaar na 'Allemaal'. Maar ik ben ook voldoende realist om te weten dat het niet evident zal zijn", aldus Wim Soutaer.

Bekijk hieronder de videoclip die werd opgenomen in hartje Rome.