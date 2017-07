Windturbinepark in Herne komt er niet

Begin dit jaar diende Eoly, het energiebedrijf van Colruyt, een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van een windturbinepark van 3 turbines in Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Herne. Ondanks een technisch sterk dossier werd beslist om het project in zijn huidige vorm in te trekken.