Windturbines Colruyt in Herne worden minder groot dan gepland

Colruyt uit Halle wil drie windturbines bouwen in Sint-Pieters-Kapelle (Herne). Omdat de bouw heel wat protest veroorzaakte wil de warenhuisgroep kleinere turbines plaatsen dan aanvankelijk voorzien.

Eoly, de energiedochter van Colruyt, wil de windmolens neerpoten aan de Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle, vlakbij de grens met het Henegouwse Edingen. Omdat er heel wat protest was van de buurtbewoners wil Eoly de wiekhoogte van 200 meter naar 150 meter reduceren.

Colruyt relativeert ook de geluidshinder. Het maximaal waar te nemen geluid voor de dichtstbijzijnde woningen zal nooit de 39 decibel overschrijden, dat is het geluid van fluisterende mensen in een bibliotheek. Voorts zal Eoly de slagschaduwnormen respecteren en tot een minimum beperken. “Alles wordt bovendien gelogd en is consulteerbaar. De milieu-inspectie kan en mag die te allen tijde controleren”, aldus Stephan Windels.

De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarlijkse verbruik van zo’n 8.000 gezinnen. Eoly wil ook de buurtbewoners betrekken bij de windturbineprojecten. Zij kunnen investeren via Eoly Coöperatie en op die manier genieten van de winst. Vanavond vindt er ook nog een hoorzitting plaats op vraag van de gemeente in de zaal van café ’t Schoentje.