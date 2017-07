Winnende klas Nieuwsneuzenwedstrijd RINGtv schenkt deel van prijs aan goed doel

“We kwamen samen tot de conclusie dat we graag 'Ocean Clean Up' 500 euro willen schenken”, zegt leerkracht Litsa Hellings. “De leerlingen leerden in de les natuurwetenschappen dat het vuilnis in de oceaan grote gevolgen heeft voor mens, dier en natuur. Zo leerden ze dat kleine visjes (garnaaltjes/mosseltjes/...) micro-plastic eten. Omdat grote vissen de kleine visjes opeten en de mens de grote vissen eet, komt er in mens en dier veel afval terecht. Schildpadden en zeehonden komen ook vast te zitten in grote hopen afval die ronddrijven in de oceaan, enz. Het idee om het geld aan een goed doel te schenken kwam aanvankelijk van leerling Lucas Van Dessel, de consensus over welk goed doel we wilden steunen, bereikten we samen.”

Een mooi gebaar. Nogmaals proficiat 5 STW B van ZAVO in Zaventem.

Meer info over het goed doel, via deze link: https://www.theoceancleanup.com/