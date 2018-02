Wint Halle-Gooik met de vingers in de neus tegen Hasselt?

Halle-Gooik won al drie keer van Hasselt: in de competitie, in de beker en in de wedstrijdcup. Maar de match van vanavond moet natuurlijk eerst nog gespeeld worden. Dat zegt ook coach Juan Fuentes: “voor mij is dit een nieuwe wedstrijd en dus zullen we opnieuw onze kwaliteiten moeten tonen. We zullen ons beste spel moeten boven halen.”

Hasselt staat tweede na leider Halle-Gooik, maar moet het met een wedstrijd meer met slechts 11 punten doen. Halle-Gooik kan dus zonder druk de reguliere competitie afwerken. Zijn de punten van vanavond dan nog wel belangrijk? “De punten zijn het allerbelangrijkst,” benadrukt coach Fuentes. “Als we vanavond drie punten scoren, zorgt dat met het oog op de play-offs bovendien voor goeie vibes.”

Geheim wapen

In die play-offs moet Fernandao het geheime wapen worden. “Hij traint al een tijdje mee met de groep,” zegt Fuentes. “Deze week is het goed gegaan, maar ik zou hem vanavond toch graag op de bank zien. Dan sparen we hem nog een beetje voor de play-offs.”