Winteropvang Vilvoorde zoekt helpende handen

In Vilvoorde is het OCMW dringend op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de winteropvang van daklozen. Bij vriesweer zoals nu, is de opvang elke nacht open tot eind maart. De twee halftijdse krachten die instaan voor de winteropvang komen handen te kort en zijn op zoek naar hulp.

Vrijwilligerswerk in de winteropvang aan de Harensesteenweg in Vilvoorde houdt in dat je samen met een professional de ochtend- avond- of nachtpermanentie mee verzekert. Gebruikers van de opvang kunnen je aanspreken en hun verhaal doen. Je helpt ook bij het bedelen van een maaltijd of kleine huishoudelijke taken. Als vrijwilliger kies je zelf hoe vaak je je inzet voor de opvang. Bij elke prestatie worden je vervoersonkosten terugbetaald.

Meer informatie vind je bij het OCMW van Vilvoorde en via winteropvang@ocmwvilvoorde.be.