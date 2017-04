Witloofgemeenten verwikkeld in een strijd om het witte goud

In de media kibbelen Kampenhout en Haacht al enkele dagen over wie nu de enige echte witloofgemeente is van Vlaanderen. Met de aanwezigheid van de witloofveiling op het grondgebied van Kampenhout was deze discussie in het verleden niet aan de orde. Maar nu de veilig binnenkort onder de sloophamer verdwijnt, claimt Haacht plots de titel van witloofgemeente.

Om een einde te maken aan dit haantjesgedrag, trok RINGtv op onderzoek in beide witloofgemeenten. Politici werden er onderworpen aan een witlooftest. Op die manier wilden we achterhalen of ze bijvoorbeeld wel het onderscheid proeven tussen grondwitloof of witloof op hydrocultuur.

Onze journalisten hebben dus het kaf van het ‘witloof’ willen scheiden. Of hiermee ook een ‘staakt het vuren’ werd bereikt in de oorlog om het ‘witte goud’ zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.