Witte kassa ‘levert’ 22.000 nieuwe jobs op in de horeca

Sinds 1 januari 2016 moeten alle restaurants waarvan de jaaromzet hoger is dan 25.000 euro (excl. BTW) met een witte kassa werken. Die berekent precies hoeveel omzet er werd gerealiseerd. Op die manier wou men de horeca-sector ‘verwitten’. Het systeem vertaalt zich nu ook in de statistieken bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Zo registreerde de RSZ in het derde kwartaal vorig jaar 22.000 jobs meer in de horeca dan een jaar eerder. Voorts steeg ook het aantal studentenjobs met een kleine tienduizend. Ook werd er in de sector 45,9 miljoen euro meer lonen uitgegeven. Maar echt nieuw zijn die jobs wellicht niet. Het gaat wellicht om activiteiten die vroeger in het zwart werden uitgeoefend, waarschuwt Horeca Vlaanderen. Het zou dus fout zijn om nu te concluderen dat het goed gaat met de horeca. Wel integendeel. Bijna 1 op de 5 faillissementen in ons land gaat immers over een horecazaak. De sector pleit daarom andermaal voor een bijkomende loonlastenverlaging.