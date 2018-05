Woelige eerste dag op proces Priscilla, zaak maanden uitgesteld

Het proces tegen een van de twee verdachten die als minderjarige betrokken waren bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen, is meteen voor enkele maanden uitgesteld. Het was bovendien een woelige opening, volgens verschillende partijen verliep de zitting deze middag niet zonder slag of stoot.

Volgens verschillende betrokkenen deed de confrontatie van de verdachte met de familie van het slachtoffer de gemoederen in de jeugdrechtbank hoog oplopen deze middag. De politie moest tussenbeide komen nadat de inmiddels 22-jarige beklaagde zich agressief had opgesteld tegenover de vader van het betreurde meisje.

De zaak is meteen ook voor enkele maanden uitgesteld. Enerzijds moeten er een aantal procedurekwesties worden uitgeklaard en anderzijds hebben de betrokken partijen meer tijd nodig om het dossier te bestuderen.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd in juli 2012 dood teruggevonden in een veld in Dworp. Haar lichaam was er gedumpt, nadat ze de nacht voordien om het leven was gekomen. Een maand na haar dood werden een 46-jarige buurman en twee minderjarige jongens uit de wijk waar ze woonde in Huizingen, op dat moment 12 en 16 jaar oud, opgepakt.

Uit het onderzoek bleek dat het meisje in de uren voor haar dood urenlang was gepest, vernederd en gefolterd. De meerderjarige verdachte werd aangehouden, maar kwam enkele maanden later al vrij door een procedurefout. Begin 2017 stapte de man uit het leven, waardoor het nooit tot een proces kwam.