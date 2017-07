Woensdag opnieuw meer dan 30°C in Vlaams-Brabant

De zomer steekt vandaag en morgen opnieuw een tandje bij. Daardoor klimt het kwik vandaag naar 28 graden en woensdag zelfs naar 31 graden. Een lokaal warmteonweer is niet uitgesloten.

Vandaag krijgen we zonnig en warm weer met maxima rond 28 graden in het centrum van het land. Na de middag zijn er meer stapelwolken. Vanavond zijn enkele lokale onweersbuien niet uitgesloten. Het blijft vannacht warm met minima rond 21 graden.

Woensdag wordt het nog warmer met maxima in Vlaams-Brabant rond 31 graden. Ondanks de tropische hitte worden we vrij snel getrakteerd op stapelwolken. In de loop van avond zullen mogelijk hevige onweersbuien ons land bereiken.

Ook donderdagochtend kan er nog wat regen vallen, vanaf ’s middags opnieuw zonnig weer. Het wordt met 24 graden ook iets minder warm. Ook vrijdag en zaterdag overwegend droog. (foto boven Dany Schriks Opwijk)