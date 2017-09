Wolkbreuk veroorzaakt wateroverlast in Halle, Leeuw en Dilbeek

In Halle was er onder meer wateroverlast in de Basiliekstraat, de Maandagmarkt en de Beestenmarkt. Het water liep enkele winkels binnen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Halle laat onderzoeken wat er is fout gelopen want met het nieuwe bufferbekken hadden dit soort problemen tot het verleden moeten behoren. Anderzijds waren er wel geen problemen op de andere traditionele knelpunten. Onder meer op het kruispunt van de Basiliekstraat en de Bergensesteenweg heeft het bufferbekken wel soelaas gebracht.

In Sint-Pieters-Leeuw concentreerden de problemen zich rond de Postweg. In Itterbeek reden enkele wagens zich vast in het water op het kruispunt van de Ijsbergstraat met de Doylijkstraat. Een van de pechvogels was advocaat en gemeenteraadslid Luc Deleu. Ook een deel van de Herdebeekstraat stond volledig blank. (foto's Persinfo)