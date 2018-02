In Gaasbeek (Lennik) raakte een woning gisterenavond beschadigd door een brand na een verkeersongeval.

Woning beschadigd na verkeersongeval in Gaasbeek

Het was een zestiger die in de buurt woont die met zijn Mercedes op de Donkerstraat, in de richting van Lennik-centrum, om een og onbekende reden afweek van zijn baan.

De man botste met zijn wagen tegen de gevel van een woning, waarna de auto in brand vloog. De bestuurder kon zich gelukkig tijdig in veiligheid brengen. De vlammen sloegen al snel over naar het dak van de woning en ook een groot raam van een werkkamer barstte.

De woning liep veel rookschade op. Door het snelle optreden van de brandweer kon de brandschade tot een minimum worden beperkt.