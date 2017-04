Woning onbewoonbaar na zware brand in Humbeek

In Humbeek (Grimbergen) heeft zondagavond een hevige brand gewoed in een rijwoning in de Dorpsstraat. Er vielen geen gewonden, maar de woning is wel onbewoonbaar.

"We zaten hier op straat buiten te praten, toen we plots een hevige rook in de straat zagen hangen", getuigt buurtbewoner Luc Emmerechts. "Meteen stond de hele buurt op stelten. Een bewoonster van de woning waar het brandde, kon gelukkig haar woonst zelf op tijd verlaten. Onmiddellijk werd de brandweer gealarmeerd. Ikzelf ben de buren gaan verwittigen. Ze keken door het raam, en ik riep dat ze meteen hun huis moesten verlaten, wat ze gelukkig snel deden", aldus Emmerechts.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde verschillende ploegen van de posten Vilvoorde en Londerzeel ter plaatse. “Het vuur is volgens onze eerste vaststellingen ontstaan in de garage. Al snel was er hevige rookontwikkeling, waardoor er in de bel-etage ook zware rookschade is op de tweede verdieping. Het vuur was snel onder controle. Maar wat de precieze oorzaak is, is niet duidelijk. We vermoeden brandbare materialen in de garage, maar dat moet verder onderzoek uitmaken", aldus kapitein Danny Vanheffen.

Twee tamme ratten bleven in de brand, een cavia kon wel worden gered. De schade is groot, de woning is dan ook onbewoonbaar. De bewoners worden opgevangen door familie. De straat bleef 's avonds afgesloten. De gasmaatschappij kwam ook ter plaatse om de gasinstallatie voorlopig veilig af te sluiten.