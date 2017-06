Woning Roosdaal vernield door een hevige brand

In Roosdaal werd donderdagavond een woning in de Lombeekstraat nagenoeg volledig vernield door een korte maar hevige brand. Gelukkig raakte niemand gewond.

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West en de Civiele Bescherming snelden ter plaatse maar konden niet verhinderen dat de woning volledig uitbrandde. Een aanpalende woning kon wel gevrijwaard worden door de hulpdiensten.

De bewoners, een moeder en haar vier kinderen, konden zich tijdig in veiligheid brengen. Haar man was uit werken maar keerde zo snel mogelijk huiswaarts. Het gezin kan voorlopig verblijven in een noodwoning van het OCMW.

Vermoed wordt dat het vuur ontstaan is door een citronella kaars die het gezin geplaatst had om de muggen te verdrijven. (foto's Mozkito)