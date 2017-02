Woningen en gronden Steenokkerzeel raken niet meer verkocht door onzekerheid luchthaven

Brussels minister Vanhengel wil 25L, één van de drie start- en landingsbanen, verlengen zodat de capaciteit van de luchthaven toeneemt en tegelijkertijd minder mensen (lees: minder Brusselaars) hindert. “Ze moeten eens leren dat wij de vuilnisbak niet zijn van Brussel. Ook wij willen leven. Dus we moeten eindelijk ook eens rechten vragen voor de Vlaamse Rand”, reageert Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel.

De luchthavengemeente wil een snelle oplossing. Want de onzekerheid is vandaag al zichtbaar in het straatbeeld. Zo is er heel wat leegstand. Huizen en bouwgronden raken door de onzekerheid niet meer verkocht. “Mensen laten bouwwerken ook stilleggen of stellen de plannen voor een nieuwe veranda uit. Ik denk dat er dringend duidelijkheid moet komen over wat we willen bereiken met de luchthaven. En daarvoor moet Brussels eerst toegevingen doen en normen hanteren die voor iedereen dezelfde zijn”, aldus Ryon.