Woningen voor illegale gezinnen in gesloten centrum Steenokkerzeel

Illegale migranten met kinderen die weigeren om ons land te verlaten, kunnen vanaf de zomervakantie opgesloten worden in aparte woningen. Die zijn gebouwd op het domein van het gesloten centrum in Steenokkerzeel. Vluchtelingenorganisaties steigeren.

Tien jaar geleden kreeg België van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een stevige tik op de vingers. Het Hof oordeelde dat illegale gezinnen die zijn uitgewezen maar weigeren om ons land te verlaten, niet meer mogen worden opgesloten in gesloten centra. Ons land zorgde daarom wat later voor ‘terugkeerwoningen’. De illegale gezinnen werden dus niet meer opgesloten, maar kregen wel begeleiding. Maar dat systeem bleek niet waterdicht. Zowat 40 procent dook onder. De illegale gezinnen die nu nog opnieuw opduiken, zullen in vijf gezinswoningen worden vastgehouden op het domein van het gesloten centrum in Steenokkerzeel. De gezinnen zullen er maximaal vier weken opgesloten worden, tot ze worden gerepatrieerd naar hun land van herkomst. De maatregel oogst heel wat kritiek bij vluchtelingenorganisaties. Volgens hen heeft opsluiting voor kinderen, ook al is die kort, een erg negatief effect op hun ontwikkeling en gezondheid.