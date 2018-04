Woningen worden alsmaar duurder

Wonen in Halle-Vilvoorde wordt alsmaar duurder. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, dat de woningmarkt van vorig jaar in ons land onder de loep nam. Daaruit blijkt dat je voor een doorsnee woning in Halle-Vilvoorde 4,1% meer betaalt dan tegenover 2016.

Halle-Vilvoorde is met een gemiddelde prijs van een doorsnee woning van € 278.376 – Brussel niet meegerekend - het duurste arrondissement van het land. Die prijs van een woning ligt er net geen 60.000 euro boven het Belgische gemiddelde. Tegenover 2010 is de prijs van een woning in Halle-Vilvoorde met bijna 20% gestegen, tegenover 2000 bijna verdrievoudigd.

Ook de prijzen van villa’s en appartementen stijgen, maar wel in mindere mate. Zo stijgt de prijs van een villa naar gemiddeld € 441.713. (+0,4%) Voor een appartement betaalde in 2017 je in onze regio gemiddeld € 230.309 (+1,4%).

Als we naar de duurste gemeenten van ons land kijken, zien we vooral Brusselse gemeenten bovenaan, gevolgd door de faciliteitengemeenten in de Rand. Zo kost een doorsnee woning in Kraainem gemiddeld € 416.154, wat het de duurste gemeente van Vlaanderen maakt. Ook Wezembeek-Oppem (3), Linkebeek (4) en Lennik (10) staan hoog op de lijst van duurste Vlaamse gemeenten.