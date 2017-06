Woninginbraken in Vilvoorde en Machelen gedaald met 37%

Het aantal woninginbraken in de politiezone Vilvoorde-Machelen is vorig jaar gedaald met 37 %.

Vorig jaar noteerde de politiezone VIMA 245 woninginbraken, een daling is dat met 37% in vergelijking met 2015. De daling was vooral voelbaar in Machelen. Daar werden vorig jaar amper 56 inbraken vastgesteld, het jaar voordien waren er dat 126 meer. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers van de zone VIMA. Voorts verminderde het aantal inbraken in handelszaken met 65 tot 94 feiten (-41%). Dat komt omdat handelszaken steeds meer investeren in alarmsystemen en camerabewaking. En ook het aantal inbraken in voertuigen daalde met 9%.

Opvallende stijging van het aantal werfdiefstallen

Wel was er een opvallende stijging van het aantal werfdiefstallen. Dat steef van 17 feiten in 2015 naar 52 in 2016. Het betreft dikwijls kostbaar elektrisch werkmateriaal zoals boor- en slijpmachines, cirkelzagen en ander gereedschap.