Woonproject naast Bruno Wyndaele blijft beperkt (Meise)

Televisiemaker en presentator Bruno Wyndaele, onder andere bekend van Woestijnvis, heeft met projectontwikkelaar 'Aura' een akkoord bereikt over een woonproject naast z'n deur aan de Brusselsesteenweg in Meise. Daar plande investeringsmaatschappij Aura een project met 11 woongelegenheden, wat in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van Meise mogelijk is.

Maar Wyndaele stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hij kreeg daar gelijk want de raad vernietigde de toelating om er te bouwen. Inmiddels was de projectontwikkelaar met Wyndaele wél tot een akkoord gekomen. Zo is de uitspraak over de bouw van het project, die inmiddels volop bezig is, zonder voorwerp. De Raad vernietigde de bouwvergunning, maar Aura en Wyndaele sloten dus een akkoord om het project in te perken.

Zaakvoerder Dimitri Saerens: "De uitspraak van de Raad is voor ons inmiddels zonder voorwerp door het akkoord met Bruno Wyndaele. Ons project in het centrum van Meise, dat momenteel in volle aanbouw is, omvat 9 wooneenheden, gaande van 1 tot 3 slaapkamers. De appartementen beschikken over ruime leefterrassen. De gelijkvloerse appartementen geven uit op een private tuin. Een ondergrondse parking biedt plaats voor 14 voertuigen en bergingen. Het project wordt nu volgens het plan verder afgewerkt", aldus Saerens.

Wyndaele zelf was niet bereikbaar via telefoon voor een reactie. Verschillende vastgoedontwikkelaars stellen zich inmiddels wel de vraag welke rechtszekerheid het RUP Meise-centrum biedt, gezien deze eerste uitspraak een project ondermijnt, wat een precedent kan zijn voor andere projecten in Meise.