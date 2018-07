Woonzorgcentra nemen maatregelen tegen warmte

Vanaf vandaag klimt het kwik tot boven de 30 graden. Ook de komende dagen wordt dat het geval. Donderdag en vrijdag stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. RINGtv ging langs in woonzorgcentrum Parkhof in Machelen om uit te zoeken welke maatregelen zij nemen tegen de warmte.

Sinds vorige week is de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan van kracht.Bij het ozon- en hitteplan moet er meer aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen. Dat is onder meer het geval voor oudere mensen, zieken en jonge kinderen. Speelpleinwerkingen, kinderdagverblijven en welzijnscentra nemen daarom tal van maatregelen. Zo ook Parkenhof in Machelen.

“We delen regelmatig water en ijsjes uit. Verder hangen er overal tips en suggesties op die de gezondheid van onze inwoners moeten vrijwaren. Ook houden we onze inwoners op de warmste momenten van de dag binnen en raden we hen aan om naar de koelste plekken in het gebouw te gaan,” klinkt het bij Parkenhof.

Andere welzijnscentra passen hun dagactiviteiten en het menu aan en geven bewoners een douche in plaats van een bad. Dat zullen ze ook de komende dagen moeten doen. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu voorspelt de volgende dagen namelijk ook hoge ozonconcentraties in de lucht.

De voorbije dagen werd in het meetstation van Sint-Pieters-Leeuw waarden tot 157 microgram/m³ gemeten. Verwacht wordt dat donderdag de Europese waarschuwingsdrempel van 240 microgram/m³ mogelijk in heel het land overschreden. Hoge ozonconcentraties brengen onder meer smog met zich mee en kan gevaarlijk zijn voor mensen met ademhalingsproblemen.

Hier en hier vind je alle informatie over het ozon- en hitteplan.