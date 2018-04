Woordvoerder politie schrijft 14de misdaadroman

Met 'Bloedvlag' schreef Christian De Coninck zijn 14de misdaadroman in 11 jaar tijd. Opnieuw speelt commissaris Stijn Goris een hoofdrol in het boek. Die wordt nu geconfronteerd met de moord op een collega. "Het is een wat somber boek geworden, want niet alleen die collega wordt vermoord maar ook zijn hele familie", vertelt Christian De Coninck.

'Bloedvlag' is niet gebaseerd op waar gebeurde feiten. En de moord op een collega heeft De Coninck in het echte leven gelukkig ook nog niet meegemaakt, al ziet hij wel het geweld tegen politiemensen toenemen.

'Bloedvlag' is uitgegeven bij Hautekiet.