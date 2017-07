Word jij de nieuwe druivenambassadeur van de Druivenfeesten Overijse

De Druivenfeesten in Overijse gaan op zoek naar een nieuwe druivenambassadeur. Hij of zij mag een jaar lang de druivencultuur promoten.

Tot enkele jaren geleden was die taak voorbehouden voor de druivenkoningin. Maar door de tanende belangstelling voor missverkiezingen, heeft de organisatie het concept van de verkiezing bijgestuurd. Zo wordt er sinds vorig jaar een ambassadeur gekozen en hiervoor komen niet alleen vrouwen maar ook mannen in aanmerking. De winnaar krijgt een jaar lang een wagen met verzekering, een fitnessabonnement en heel wat andere leuke prijzen. In ruil moet hij of zij wel de druivencultuur promoten op beurzen en evenementen.

Een jaar lang was deze eer weggelegd voor Sarah Van Pelt uit Huldenberg. Wil jij haar opvolgen? Inschrijven kan nog tot 7 augustus via www.druivenfeesten.be. Daar vind je ook het reglement en een overzicht van het prijzenpakket.