Wordt nieuwe Erasmusrotonde kleiner?

Heel wat mensen uit het Pajottenland rijden dagelijks via de Erasmusrotonde richting de R0 of richting Brussel. Momenteel is de rotonde een bouwwerf door de aanleg van de ondergrondse metrostelplaats van de MIVB en de woonwijk Erasmus Gardens. Als die afgewerkt zijn, wil Brussel de rotonde zelf aanpakken. Opvallend is dat volgens de huidige plannen het aantal rijstroken op de rotonde teruggebracht wordt van drie naar twee.

Wie van de Ring komt, zal straks maar via één rijstrook de rotonde kunnen oprijden. Dat moet de doorstroming op rotonde vlotter laten verlopen. Wie van de Postweg in Vlezenbeek komt en rechtsaf wil, zal dat via een doorsteek kunnen doen en moet dus niet meer de rotonde op. Door de huidige werken is die doorsteek er al en die heeft ook een positieve impact op de filevorming tijdens de spitsuren.

De pendelparking krijgt een ontsluiting via de Henri Simonetlaan in plaats van de Lenniksebaan. De nieuwe woonwijk Erasmus Gardens wordt ontsloten via zowel de Lenniksebaan als de Henri Simonetlaan. Op de Henri Simonetlaan gebeurt dat via een lichtengeregeld kruispunt tussen beide rotondes. Die verkeerslichten mogen de werking van de rotondes wel niet negatief beïnvloeden.