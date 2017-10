Wout Keyaerts winnaar RINGtv-wedstrijd Gordelfestival

Tijdens het Gordelfestival kon je een fiets winnen aan de RINGtv-stand. Bedankt aan de vele mensen die hebben deelgenomen aan de wedstrijd. De winnaar is Wout Keyaerts uit Halle geworden. Wout is een man van zeven, dus papa Gunter Keyaerts is al even gelukkig met de prachtige fiets als zijn zoon.