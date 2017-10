Yannick Carrasco in de bres voor Vilvoordse straatvoetballertjes

Carrasco, die momenteel onder contract ligt bij de Spaanse topclub Atletico Madrid, leerde zelf voetballen onder de brug in Vilvoorde. Veel is er nog niet bekend over het project, maar het zou gaan om een complex van pleintjes waar je vijf tegen vijf op kan straatvoetballen. De achtvoudige Rode Duivel besprak zijn intentie reeds met burgemeester Bonte, die hij persoonlijk goed kent. Ook Bonte is gewonnen voor het idee. De stad zoekt mee naar een geschikte locatie. Het belangrijkste doel is voetbaltalent in Vilvoorde meer kansen te bieden.