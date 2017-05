Youri Tielemans enige Belg in Europa League-team

Het 18-koppige team bestaat voor het grootste deel uit spelers van Bekerwinnaar Manchester United. Al haalde Fellaini de selectie niet. Tielemans is de enige Belg in het lijstje en is ook de enige speler die niet tot in de halve finales is geraakt met zijn team. Anderlecht strandde in de kwartfinales tegen Manchester United.

Tielemans werd in eigen land net nog uitgeroepen tot profvoetballer van het jaar. Hij verlaat volgend seizoen de Jupiler Pro League, want hij heeft ook pas een contract getekend bij Monaco.