Yves Ghequiere wordt nieuwe burgemeester van Linkebeek

De Franstalige meerderheid van LB (LinkeBeek) had in het verleden reeds aangegeven dat Ghequiere het plan B zou worden mocht de Raad van State Thiéry ongelijk geven. Ghequiere krijgt ook de steun van de Vlaamse oppositiepartij Prolink. Ghequiere werd in 2015 overigens door bevoegd minister Homans (N-VA) ook benoemd als burgemeester. Maar Ghequiere weigerde toen die benoeming.

Yves Ghequiere is alvast zeer populair in Linkebeek. Bij de uitzonderlijke verkiezingen van 2015 verdubbelde hij zijn voorkeurstemmen van 520 tot 958. Hiermee kwam hij in de buurt van de 1.200 voorkeurstemmen die Thiéry behaalde.

Politieke carrousel lijkt doorbroken

Met de voordracht van Ghequiere lijkt er een einde te komen aan de politieke carrousel die Linkebeek jarenlang in de ban heeft gehad. Homans wou die in 2015 al doorbreken door De Bruycker (Prolink) te benoemen als burgemeester nadat Ghequiere weigerde de sjerp te omgorden. Maar daarop nam de Franstalige meerderheid collectief ontslag waardoor er eind 2015 uitzonderlijke verkiezingen werden georganiseerd. Maar het feit dat de Franstalige meerderheid toen wel de taalwetten respecteerde, veranderde niets aan de visie en de houding van minister Homans en de Raad van State.

"De Bruycker willen we niet meer zien", aldus Thiéry

“Enkel in Europa kan ik nog stappen ondernemen maar hier in België kan ik geen juridsiche procedures meer ondernemen tegen mijn niet-benoeming", reageert Thiery. "Daarom gaan we maandag Yves Ghequiere voordragen. Op die manier willen we ook duidelijk maken dat we waarnemend burgemeester De Bruycker, die ons werd opgedrongen door mevrouw Homans, niet meer willen zien. Hij heeft duidelijk aangetoond dat hij een echte flamingant is. En dus was het onmogelijk om met hem samen te werken. We willen dus terug naar de rustige situatie die er was voor de komst van De Bruycker", aldus Thiéry in gesprek met RINGtv.