Zakenman uit Kampenhout mogelijk vermoord door zware gangsters

Er is een nieuwe wending in het onderzoek naar de moord op zakenman Johan Verhaeghe uit Kampenhout. De speurders focussen zich niet langer op de weduwe maar vermoeden dat enkele zware gangsters achter de moord zitten. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Dit omdat de zakenman in zijn drogisterij in Schaarbeek grote hoeveelheden zwavelzuur had verkocht aan enkele criminelen. Die zouden vervolgens het goedje gebruikt hebben om de lichamen van twee andere gangsters in op te lossen.

Begin mei werd in de Zeypestraat in Kampenhout even voor middernacht de 66-jarige zakenman om het leven gebracht met één kogel. Het slachtoffer zat in zijn wagen op zijn oprit en bleek door het hoofd te zijn geschoten. Begin september werd de weduwe aangehouden omdat ze faalde bij een test met een leugendetector. Ze hield haar onschuld staande en werd uiteindelijk zonder voorwaarden vrijgelaten.

Intussen is uit het onderzoek gebleken dat de zakenman ook niet onbesproken was. Zo verkocht hij in zijn drogisterij in Schaarbeek abnormaal grote hoeveelheden aceton en zwavelzuur. Daarom zoeken de speurders momenteel in het zware gangstermilieu naar de mogelijk dader of daders. Mogelijk kan de moord ook gelinkt worden aan een onderzoek in Charleroi waar de speurders de dood onderzoeken van twee broers die eind jaren ‘80 verschillende keren veroordeeld werden voor overvallen op geldtransporten en bankkantoren. Ze verdwenen op 8 maart toen ze naar een Italiaans restaurant in Brussel trokken. Beiden werden vermoord en opgelost in zwavelzuur dat mogelijk werd gekocht in de bewuste drogisterij in Schaarbeek. Mogelijk wilden de daders van deze dubbele moord ook de zakenman uit Kampenhout uit de weg ruimen om alle sporen uit te wissen.