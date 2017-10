Zandkunstenares Elise De Boeck (Hekelgem) overleden

In het woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke is vorige week Elise De Boeck uit Hekelgem overleden. Elise was zandkunstenares en had aan de Brusselbaan in Hekelgem ook een eigen museumpje. Elise De Boeck is 85 geworden.