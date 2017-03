Zaventem dient bezwaar in tegen duizenden nieuwe Brusselse woningen op grens

Het schepencollege van Zaventem dient een bezwaarschrift in tegen het zogenaamde gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling 2016-2020 van het Brussels Gewest. In dat plan worden duizenden extra woongelegenheden voorzien via woontorens in een aantal zones rond de NATO-site, het Reyerscomplex en rond het Woluwedal.

De gemeente Zaventem vindt het plan onvoldoende uitgewerkt en vreest negatieve effecten op de leefbaarheid voor de Vlaamse Rand en Zaventem in het bijzonder. Schepen van Ruimtelijke ordening Bart Dewandeleer (CD&V) hekelt ook het feit dat Zaventem in het raam van het openbaar onderzoek geen uitnodiging kreeg om te reageren op de plannen. Het schepencollege vernam het nieuws naar eigen zeggen over de woonprojecten via de radio.

“Het Brussels Gewest stelt dit plan voor als een plan voor duurzame ontwikkeling. Maar als je het plan in detail bekijkt dan zie je vooral extra woontorens op de grens met de Vlaamse Rand en dus met Zaventem. Daartegenover is het plan zeer onduidelijk over de extra voorzieningen die men wil realiseren om de enorme bevolkingsgroei op te lossen. We denken dan aan wegen, openbaar vervoer, scholen en crèches”, aldus Dewandeleer. Op vlak van scholen wordt Zaventem nu al geconfronteerd met een enorme instroom vanuit Brussel en andere gemeenten.

Ook op het vlak van mobiliteit wil Zaventem inspraak. “Op vlak van mobiliteit bouwt Brussel de capaciteit van de E-40 zelfs dramatisch af. Voor ons kan dat niet losgezien worden van de herinrichting van de R0 en het wegennet dat op die R0 en E40 aantakt en ook met de uitvoering van een aantal nieuwe tramverbindingen“, aldus Dewandeleer