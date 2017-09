Zaventem dient klacht in tegen jachtgebieden

Zaventem wil dat een aantal gronden in de gemeenten uit de jachtplannen van de Vlaamse overheid geschrapt worden. Volgens burgemeester Holemans (Open VLD) is dit in het belang van de veiligheid.

De jachtplannen in Vlaanderen zijn sinds 20 juni online raadpleegbaar via Geopunt Vlaanderen. Sindsdien is er ook duidelijkheid hierover. Vroeger wisten eigenaars van een weide of een bos vaak niet dat hun gronden deel uitmaakten van een jachtgebied. Maar de jachtplannen deden ook heel wat wenkbrauwen fronsen. Zo blijkt dat ook volledige dorpskernen en woonwijken in een jachtgebied liggen.

Tot die vaststelling kwam ook het gemeentebestuur van Zaventem. “Hierop hebben we beslist een formeel bezwaar in te dienen. Het gaat onder meer over gronden in het parkje achter de Konrad Audenauerwijk, de schapenweide in eigendom van de gemeente naast de Colruyt en de percelen achter het jeugdhuis Tonzent. Voor de gemeente primeert de veiligheid en daarom wensen we dat een aantal gebieden geschrapt worden”, verduidelijkt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD).

Voorts zal Zaventem ook privé-eigenaars informeren hoe ze een bezwaar kunnen indienen. “Jagen kan, maar dan wel in functie van de velden, waar jagen als een wildbeheersingssysteem wordt gehanteerd. Dit laat toe dat gewassen, tuinen en dieren in harmonie samen kunnen leven. Maar dit moet wel op een correcte manier gebeuren en ver van de woonkernen”, aldus burgemeester Ingrid Holemans.

