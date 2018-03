Zaventem en Hoeilaart helpen expats integreren

Onder het motto 'Expat op Pad' hebben de gemeenten Zaventem, Hoeilaart en Tervuren vanmiddag, in aanwezigheid van Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA), een nieuw onthaalbeleid gelanceerd voor hoogopgeleide buitenlanders die in hun gemeenten wonen. Naast een viertalige website die hen wegwijs maakt in de gemeente, kunnen expats voortaan ook een beroep doen op 'welkomteams'.

Expats, van het Engelse ‘expatriates’, zijn mensen die, doorgaans tijdelijk, in het buitenland verblijven, meestal om professionele redenen. Vaak gaat het om hoogopgeleide personen. Ook in de Vlaamse Rand wonen heel wat expats: in Zaventem gaat het om 17 procent en in Hoeilaart om 14 procent van de inwoners. Ze verblijven gemiddeld zo'n 7 jaar in een van de randgemeenten. In de praktijk blijkt het bestaande integratiebeleid hen onvoldoende te bereiken. Dat leidt soms tot wrijvingen en misverstanden, al is het bij alledaagse dingen als de afspraken rond vuilnisophaling. Daarom werken de gemeentebesturen nu, met 60.000 euro steun van de Vlaamse overheid gespreid over drie jaar, een onthaalbeleid op maat uit.

De viertalige website www.expatoppad.be biedt zeer praktische informatie over bijvoorbeeld de openingsuren van de dienst Burgerzaken, tips om afval te sorteren of over taalcursussen Nederlands. De site bevat voorts ook achtergrondinformatie over de Belgische federale taalwetgeving en informatie over stemrecht van expats bij de lokale verkiezingen in 2018. Daarnaast zetten de drie gemeenten ook welkomteams met vrijwilligers in die de expats kunnen contacteren om hen verder wegwijs te maken in hun gemeente.