Zaventem investeert half miljoen in kerken

De gemeente Zaventem investeert een half miljoen euro in de kerken op haar grondgebied. Zaventem is al een paar jaren bezig met de nodige herstellingen aan het gemeentelijke patrimonium, en wil in 2018 op hetzelfde elan voortgaan. “Wij vinden het belangrijk om te investeren in onze kerken. Ze zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor onze inwoners,” klinkt het.