Zaventem mag Nederlandstaligen voorrang geven bij verkoop van gemeentelijke bouwgrond

Bij de verkoop van een gemeentelijke kavel mag de gemeente Zaventem wel degelijk voorrang geven aan kandidaat-kopers die Nederlands spreken of bereid zijn een taalcursus te volgen. Zo'n tien jaar geleden veroorzaakte de taalvoorwaarde ophef. De verkoop van 76 gronden in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe kwam toen zelfs bij de Europese Commissie terecht, na een klacht van het Zaventemse FDF. Maar de Europese Commissie staat de taalvoorwaarde toe.

Tien jaar geleden besliste de gemeente Zaventem om een lap grond in Sint-Stevens-Woluwe te verkavelen. Kandidaat-kopers moesten Nederlands kunnen of bereid zijn een taalcursus te volgen. Een opvallende eis die veel ophef veroorzaakte, zeker bij de Franstalige oppositie.Het reglement belandde zelfs bij de Europese Commissie, die moest onderzoeken of de gemeente wel taaleisen mócht stellen bij de verkoop.

Tien jaar later zijn zo goed als alle huizen in de Konrad Adenauerwijk bewoond, maar pas nu is er een uitspraak in het dossier. Bart Dewandeleer, schepen Grondbeleid Zaventem: “De brief was heel kort, er stond dat het onderzoek is afgerond en er geen verdere gevolgen zijn voor de toekomst, dat we het reglement mogen blijven toepassen.“

Nu de taalvoorwaarde goedgekeurd is door de Europese Commissie is het ook de bedoeling om ze elders in Zaventem toe te passen.

