Zaventem meet schade op na regenval

De plotse regenval van gisteravond veroorzaakte heel wat problemen in Limburg en Vlaams-Brabant. In onze regio was de hinder het ergst in Zaventem.

De regenval was gisteravond het hevigst in Zaventem. Zo lag alle verkeer op Brussels Airport een tijdlang stil. Verder liepen heel wat huizen en kelders onder water, net als de sporthal. “Door het hevige onweer gutste de regen door het onafgewerkte dak van de sporthal en dreigde de sportvloer zwaar te worden beschadigd. Door de alertheid van enkele leden van de halterclub hebben we erger vermeden. Ook in de gemeentelijke basisschool Hoek was er overlast,” aldus schepen Erik Rennen.

Verder stond de Hennaulaan een tijdlang volledig blank. Het water stond er op een bepaald moment maar liefst 1 meter hoog. Bij tennisclub Terza dreigde dan weer de tennisballon in te zakken. Vermoedelijk is een blikseminslag de oorzaak, want de noodgenerator was stuk en er zat een scheur in de ballon.

Het is al de tweede keer op korte tijd dat Zaventem getroffen wordt door wateroverlast. Ook op 24 mei stonden heel wat huizen onder water. Ook de voorbije jaren werd Zaventem getroffen door noodweer. De gemeente Zaventem nam vorig jaar maatregemen om de overlast tegen te gaan. aan te pakken. Zo stelde het een erosiecoördinator aan en investeert het jaarlijks 100.000 euro in beschermende maatregelen.

Foto’s: © Erik Rennen